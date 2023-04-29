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ضبط 24 طن قمح محلي بمصنع لإنتاج الأعلاف السمكية بسيدى سالم

السبت، 29 أبريل 2023 10:20 م
ضبط 24 طن قمح محلي بمصنع لإنتاج الأعلاف السمكية بسيدى سالم ضبط قمح بداخل مصنع أعلاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، السبت، من ضبط مصنع لانتاج الأعلاف السمكية، بدائرة مركز سيدي سالم، بداخله 24 طن قمح محلي موسم 2023 يستخدم في تصنيع الأعلاف، وذلك بغرض التخزين واستخدام القمح في غير الغرض المخصص له.

وكانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام "أ.ع.إ" صاحب مصنع لانتاج الأعلاف السمكية بقرية دمرو التابعة لدائرة مركز سيدي سالم، بتجميع كميات من الأقماح المحلية بقصد استخدامها في تصنيع الأعلاف.

وعقب التأكد من صحة ما ورد من معلومات، تشكلت حملة برئاسة  رئيس مباحث التموين، و مفتش بمباحث التموين، وقوة من الشرطة، بمداهمة المصنع المشار إليه، وتمكنت من ضبط كميات من الأقماح المحلية موسم 2023 بلغت 24 طن قمح بداخل المصنع لاستخدام تلك الكمية فى غير الغرض المخصص لها.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة داخل صومعة سيدي سالم، واقتيد المتهم لديوان مركز شرطة سيدي سالم، وتحرر المحضر برقم 9850 لسنة 2023 جنح مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية التموين

أقماح محلية

مصنع أعلاف

نيابة عامة



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