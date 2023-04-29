صحة المنوفية: تطعيم مليون و192ألف شخص ضد فيروس كورونا بحملة طرق الأبواب

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ،استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتى انطلقت يوم الأحد 29 يناير الماضى، والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أنه تم تطعيم مليون و192 ألف و125حالة حتى الآن بكافة أنحاء المحافظة فوق سن 12 عامل طبقا لقرار وزارة الصحة .

وأكدت أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف فى كافة أنحاء المحافظة ، مشيرة إلى سوف يتم تفعيل الحملة لتطعيم الطلاب فوق 12 عاما بالمدارس حتى تتمكن الفرق الطبية من تطعيم امبر عدد ممكن من المواطنين حرصا على سلامتهم عن طريق 900فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.