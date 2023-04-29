صحة الغربية: استقبال 25701 حالة وإجراء 1227 عملية خلال إجازة عيد الفطر

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له أنه عقد اجتماعا موسعا مع جميع مديرى "المستشفيات، الإدارات الصحية، الإدارات الفنية بالمديرية، الادارات المالية والادارية" لتقييم الاستعدادات الخاصة بكافة المنشآت الطبية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لفترة الإجازة وتم مناقشة رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المنشآت الصحية ومضاعفة أعداد القوى البشرية بالأقسام الحيوية الاستقبال والطوارئ والعنايات والتأكيد على توافر كافة انواع المستلزمات الطبية فى المنشآت الصحية والتأكيد على توافر الأدوية بجميع المنشآت الصحية.

كما تفقد وكيل الوزارة المستشفيات منها (السنطة المركزى – المنشاوى العام – صدر طنطا – المحلة العام – مبره المحلة –حميات المحلة – كفر الزيات العام – قطور المركزى – المجمع الطبى – مركز طبى سيجر) لتقييم جوده الخدمات الصحية المقدمة وتوافر الادوية والمستلزمات وانتظام الفريق الطبى.

وأوضح الدكتور أسامة إلى أن اجمالى الحالات المترددة على اقسام الاستقبال والطوارئ بلغ 25701 حالة بالمستشفيات خلال فترة اجازة عيد الفطر وبلغ عدد العمليات (كبرى – صغرى ) التى تمت خلال العيد بمستشفيات مديريه الصحة 1227 عملية.

وأضاف أن المترددين على اقسام الاشعة منها 4240 اشعة عادية و1106 اشعة مقطعية و(33) اشعة رنين و(150 ) دوبلر و(2195) سونار بالتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل حالات الطوارئ بين مستشفيات المديرية والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى انتشار عدد 4 سيارات قوافل علاجية خلال ايام العيد بمدينتى طنطا والمحلة لتقديم خدمات الكشف والعلاج باجمالى مترددين 508 حالة، ومرور إدارة الصيدلة على المستشفيات لمتابعة توافر الأدوية، وقيام ادارة الطب العلاجى بالمديرية بالمرور على المستشفيات التابعة للمديرية لتقييم اداء المستشفيات والتأكد من جوده الخدمة وتوافر المستلزمات.

بينما قامت إدارة التمريض بالمديرية بتنفيذ عدد 23 مرور خلال فتره اجازة عيد الفطر على المنشئات الطبية التابعة للمديرية وادارة مكافحة العدوى بالمرور على مستشفيات (المحلة العام – زفتى العام – حميات طنطا – المنشاوى العام ) لمتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى وجميع الاجراءات الاحترازية والتاكد من توافر جميع مستلزمات الوقاية الشخصية، والتاكد من تقليل معدلات العدوى داخل المستشفيات طبقا للمعدلات العالمية -تقليل استهلاك المضادات الحيوية.

إلى جانب قيام ادارة صحة البيئة بالمرور على 21 محطة مياه شرب و15 وحده غسيل كلوى و14 حمام سباحة و10 مجازر للوقوف على مدى مطابقة مياة الشرب للمواصفات القياسية ومطابقتها للقرار الخاص بمواصفات مياه الشرب 458 وكذا مطابقة مياه محطات معالجة الغسيل الكلوى للمواصفات القياسيه ومطابقتها للقرار 63 لسنه 96 وكذا مياة حمامات السباحة.

وتضمن البيان تكثيف مرور إدارة مراقبة الاغذية فى فتره ماقبل واثناء العيد، حيق قامت بالمرور على 780 منشاة وتم اخذ 786 عينة وبلغت المضبوطات 18678 كيلو جرام و374 لتر، وتحرير 1102 محضر، إيقاف تشغيل منشات : وتحرير 101 غلق ادارى ومحضر 24 خطر داهم.

وقيام إدارة مكافحة الامراض المعدية بالمرور على 44 وحدة صحية ومكتب صحة وذلك لمتابعة انتظام الأعمال بها بينما قامت إدارة التفتيش المالى والادارى بالمديرية بالمرور على 45 منشأة صحية "مستشفيات ـ وحدات" لتنفيذ الانضباط الادارى خلال فترة عيد الفطر وتلاحظ غياب 73 موظف وطبيب بالأماكن التى تم المرور عليها.