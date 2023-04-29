اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 04:52 م
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شحن 35 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا عبر ميناء شرق بورسعيد

السبت، 29 أبريل 2023 04:29 م
شحن 35 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا عبر ميناء شرق بورسعيد إحدى السفن بموانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن مواد البناء إلى الأسواق الخارجية عبر الأرصفة الجديدة للميناء. 
 
واستقبلت السفينة COREWISE OL القادمة من اليونان  لتحميل 35 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا .
 
على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد، نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SCOT STUTTGART القادمة من ميناء دمياط  لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية ، سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .
 
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن  على الأرصفة .
 
 

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