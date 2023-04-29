"سى إن إن": زيادة الاعتداءات الجنسية بالجيش الأمريكى

وكالات

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن أحدث تقرير سنوي للبنتاجون، أن الجيش الأمريكي شهد زيادة بنسبة 1% في الاعتداءات الجنسية العام الماضي.

ووفقا للتقرير السنوي لسنة 2022 حول الاعتداءات الجنسية في الجيش، تم تسجيل 7378 بلاغا عن الاعتداءات الجنسية ضد الجنود في عام 2022، مقابل تسجيل 7260 بلاغا في عام 2021.

وأكد مسؤولون في بيان حول التقرير الذي نشر الخميس إنه، باستثناء القوات البرية، شهدت جميع الأجهزة العسكرية الأخرى زيادة في البلاغات عن العام الماضي، حيث شهدت البحرية وقوات مشاة البحرية والقوات الجوية زيادات بنسبة 9% و3.6% و13%، على التوالي، وشهدت القوات البرية انخفاضا بنسبة 9%.

وضمن التقرير الذي صدر، كانت هناك بيانات تظهر انخفاضا في عدد حالات الاعتداء، التي كانت لها أدلة تدعم الاتهامات، والتي أحالها القادة إلى المحكمة العسكرية، وتمت إحالة 37% فقط من القضايا إلى محكمة عسكرية في عام 2022.