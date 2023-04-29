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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 29-4-2023 فى البنوك المصرية

السبت، 29 أبريل 2023 03:00 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 29-4-2023 فى البنوك المصرية الدينار الكويتي - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 29-4-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.83 جنيه للشراء، و100.81 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.44 جنيه للشراء، و101.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.72 جنيه للشراء، و101.12 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
 
 
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

100.72 جنيه للشراء.
 
101.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

99.83 جنيه للشراء.
 
100.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.84 جنيه للشراء.
 
100.81 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

97.44 جنيه للشراء.
 
101.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.
 
101.16 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

100.92 جنيه للشراء.
 
101.14 جنيه للبيع.

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