سامح شكرى يستقبل أسرة محمد الغراوى شهيد وزارة الخارجية بالسودان

من جانبه قدم وزير الخارجية واجب العزاء لأسرة الشهيد مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.