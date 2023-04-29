سامح شكرى يستقبل أسرة محمد الغراوى شهيد وزارة الخارجية بالسودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذى استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً.
وزير الخارجية يستقبل أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً…. وزير الخارجية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ويؤكد تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة pic.twitter.com/sTOxOxOlka
وزير الخارجية يستقبل أسرة الشهيد محمد الغراوى، فقيد وزارة الخارجية الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخراً…. وزير الخارجية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ويؤكد تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة pic.twitter.com/sTOxOxOlka
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 29, 2023
من جانبه قدم وزير الخارجية واجب العزاء لأسرة الشهيد مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.
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