زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة شيجنيك فى ولاية ألاسكا الأمريكية

كتب محمد جمال

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة شيجنيك فى ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS)، بحسب "رويترز".



وتقع منطقة شيجنيك فى جنوب غربى ألاسكا، وهى منطقة نائية وصغيرة.



ولا يعتبر وقوع زلزال في المنطقة حادثاً نادراً، حيث تقع ألاسكا فى منطقة نشطة زلزالياً وتشهد بشكل متكرر العديد من الهزات الأرضية.