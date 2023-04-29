زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة شيجنيك فى ولاية ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة شيجنيك فى ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS)، بحسب "رويترز".
وتقع منطقة شيجنيك فى جنوب غربى ألاسكا، وهى منطقة نائية وصغيرة.
ولا يعتبر وقوع زلزال في المنطقة حادثاً نادراً، حيث تقع ألاسكا فى منطقة نشطة زلزالياً وتشهد بشكل متكرر العديد من الهزات الأرضية.
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة شيجنيك فى ولاية ألاسكا الأمريكيةالسبت، 29 أبريل 2023 08:36 م
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة شيجنيك فى ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS)، بحسب "رويترز".
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