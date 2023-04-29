كتب محمد جمال

ضرب زلزال بقوة 5.1 يضرب خليج عدن قبالة الصومال، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، نفذ الجيش الصومالى اليوم/ السبت/ عملية عسكرية لمطاردة عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة عيل على غسلى الواقعة شمال منطقة عيل على أحمد بمحافظة شبيلى الوسطى، ما أسفر عن تدمير قواعد تابعة للخلايا الإرهابية التى تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع الموطنين الآمنين .