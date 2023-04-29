اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يتابع استعدادات الامتحانات مع مسئولى الكليات

السبت، 29 أبريل 2023 02:17 م
رئيس جامعة حلوان يتابع استعدادات الامتحانات مع مسئولى الكليات جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مسئولي الكليات بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بإعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وصيانة المراوح والتكييفات، وعمل الصيانات اللازمة، وصيانة أماكن التهوية وأجهزة التبريد فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات. 
 
وشدد رئيس جامعة حلوان خلال اجتماعه مع مسئولى الكليات اليوم السبت على ضرورة تحقيق الانضباط فى أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومى لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت.  
 
وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط ، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

جامعة حلوان

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