رئيس الوزراء يتفقد مصنع لوريال - القاهرة المتخصص فى إنتاج مستحضرات التجميل

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

في أثناء زيارته لعدد من المشروعات الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع لوريال - القاهرة المتخصص في إنتاج مستحضرات التجميل، حيث كان في استقباله ومرافقيه "ديف هيوجيز"، رئيس مجلس الإدارة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمراحل الإنتاج والتعرف على بعض مكونات المصنع، حيث شاهد منطقة وزن الخامات وخط التصنيع، وخط إنتاج بعض المستحضرات، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي معرض منتجات شركة لوريال داخل المصنع، حيث تعرف على المنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية.

وقدم "ديف هيوجيز"، رئيس مجلس الإدارة ، عرضا أمام رئيس مجلس الوزراء أشار خلاله إلى أن مصنع لوريال - القاهرة، هو أول مصنع معتمد في مصر لديه نظام الـ LEED - الريادي في الطاقة والتصميم البيئي، ويهدف المصنع إلى المساهمة في برنامج "L'Oréal For The Future" من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه وكذلك توليد النفايات، حيث جاءت نتائج لوريال للاستدامة عن عام ٢٠٢٢ متضمنة خفضا بنسبة ٥٠% في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ونحو ٣١٪ في استهلاك المياه، و ٥١٪ كخفض في النفايات المستخرجة.

وأشار مسئول الشركة، إلى أن مصانع لوريال متخصصة في تكنولوجيا صناعة مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، وتحرص على التواجد بالقرب من الأسواق التي تخدمها، بالإضافة إلى أن السلامة، والصحة، والبيئة، والتميز الصناعي وجودة المنتج تأتي على رأس المسؤوليات الأساسية لشركة لوريال في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه في مجال الإنتاج المستدام، تتطلع السياسة البيئية لمجموعة لوريال إلى طرح أفضل الممارسات فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، وكفاءة استهلاك الموارد، وتقليل النفايات، وأفضل معالجة ممكنة للنفايات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية جنبًا إلى جنب مع الأداء البيئي.

وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس/ باسل جورج، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع يعمل بشكل أساسي كمركز إنتاج لمستحضرات شركة لوريال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتزامن مع تزايد طلب المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة على منتجات التجميل المبتكرة عالية الجودة، لافتا إلى أن "لوريال" افتتحت رسميًا هذا المصنع في عام 2014 ليشمل مرافق التصنيع والتعبئة والتخزين.

وأضاف المهندس باسل جورج أن المصنع يتميز بالتقنيات الحديثة مثل المعالجة الآلية بالكامل للمنتجات، مع التحكم الآلي في الوصفات، وخطوط تعبئة آلية، فضلا عن استخدام نظام تخطيط متكامل لإدارة موارد المؤسسات، لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات وإدارة الجودة.

كما أوضح أن مصنع لوريال - القاهرة يفخر بإتاحة أكثر من 85٪ من مواد التعبئة والتغليف، وكذا 30٪ من احتياجاتها من المواد الخام لتصنيع منتجاتها من الموردين المحليين، كما أن مجموعة "لوريال" قدمت العديد من أوجه الدعم لعدد من المنتجين والموردين لإنشاء مصانعهم وأعمالهم الخاصة، كما قدم الدعم لهم لكي يصبح لديهم القدرة الفنية على الانتاج القابل للتصدير.

وفي ختام الزيارة التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة شركة لوريال - مصر.تجدر الإشارة إلى أن مساحة مصنع لوريال بالعاشر من رمضان تبلغ نحو ١٧ ألف متر مربع، بعمالة قوامها نحو ٢٠٠ موظف، حيث تمثل نسبة ٩٩٪ من العمالة مصرية، باستثمارات تبلغ نحو ٣٠ مليون يورو، ويقوم المصنع بتصدير نحو ٨٥٪ من المنتجات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نمو متوقع ١٠٪ سنويا كحد أدنى.

كما يذكر أن لوريال حصل على شهادات الأيزو المتعددة في الجودة، وجودة ممارسات تصنيع مستحضرات التجميل، والإدارة البيئية، بالإضافة إلى كون المصنع عضو في تحالف ARBORUS الفرنسي المصري لتشجيع المرأة في التوظيف المهني.