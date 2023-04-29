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رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق 2 مليار دولار من خطة الطروحات قبل نهاية يونيو

السبت، 29 أبريل 2023 02:35 م
رئيس الوزراء: نستهدف تحقيق 2 مليار دولار من خطة الطروحات قبل نهاية يونيو رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة تستهدف تيسيير إجراءات عملية الطرح، من خلال وحدة متفرغة، تستهدف تيسير إجراءات عملية الطروحات، وتعيين مستشار لتذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات".

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "إعداد مسودة لعقد تعيين استشارى دولى لمساعدة الحكومة المصرية في برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية وهناك خطة واضحة وكاملة ونتحرك من خلالها.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات.

 


الطروحات

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي

مصر



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