رئيس الوزراء: لم نرفع سعر الخبز.. وما فيش حكومات تانية بتتحمل الأعباء دى

كتب ــ سمير حسنى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بشكل كبير في قطاع الزراعة، مضيفا: "كل حرصنا تشجيع الفلاح المصري عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة لتوريد القمح إلى الدولة".

أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة:"بدأنا سعر إردب القمح العام الماضى بـ810 جنيهات وحافز 60 جنيها"، كاشفا عن أن الدولة المصرية خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.

تابع رئيس الحكومة: "لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك".