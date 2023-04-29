رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بدعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مصر

كتبت ــ هند مختار - تصوير ـ سليمان العطيفى

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لعدد من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد مصنع شركة إل جي للإلكترونيات - مصر، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ بيلي كيم، مدير عام شركة ال جي مصر للإلكترونيات، والسيد/ علاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة إل جي للإلكترونيات - مصر.

وأكد رئيس الوزراء، أن زيارته اليوم لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجال الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد المصري، من خلال مساهمته في زيادة حجم الإنتاج وإتاحة المزيد من فرص التشغيل، وزيادة حجم الصادرات الوطنية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية فى العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، والحرص على المتابعة المستمرة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، للتعامل الفوري مع أى تحديات من الممكن أن تواجه عملهم، إلى جانب مواصلة العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لإقامة شركات ومصانع جديدة، أو للتوسع فى القائم منها، وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وقطاعات الصناعة، والصادرات بشكل خاص.

وخلال استقباله لرئيس مجلس الوزراء، أشاد السيد/ بيلي كيم، مدير عام شركة ال جي مصر للإلكترونيات بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الاستثمار، وتشجيع قطاع الصناعة، لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه قدم مذكرة للسيد رئيس الوزراء تتضمن ما تتطلع إليه الشركة خلال الفترة المقبلة من تسهيلات بهدف التوسع واستكمال رحلة مستمرة منذ ٣٣ عاما في السوق المصرية.

وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من السيد/ علاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة ال جي للإلكترونيات - مصر، أوضح خلاله أن الشركة تمثل إحدى الشركات المقامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار بمنطقة "التجمعات الاستثمارية" بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج مختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المنزلية (التليفزيون، الغسالة، الثلاجة)، وذلك باستثمارات قدرها نحو ٣٠٠ مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتصدير نحو ٥٥٪ من إجمالي إنتاجها.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في أقسام الشركة، تضمنت خط انتاج التليفزيونات، حيث أوضح المهندس/ أيمن ابراهيم، مدير الانتاج بالشركة أن المصنع يقوم حاليا بإنتاج مختلف أجهزة التليفزيون من طرازات متعددة ومقاسات مختلفة تبدأ من ٣٢ بوصة وحتى ٨٦ بوصة ، بالإضافة إلى أجهزة تليفزيون OLED، أحدث الطرازات والتي تنتج داخل مصنع شركة ال جي فقط.

كما تفقد رئيس الوزراء خط انتاج الغسالات، حيث أشار المهندس / أيمن ابراهيم إلى وجود تنوع في تصنيع الغسالات حيث تقوم الشركة بإنتاج الغسالات الكهربائية Front door، بمقاسات 7 ، 8، 9، 10٠ كجم، والغسالات الكهربائية Top Load، بمقاسات 10، 11، 13 كجم.

وخلال تفقده للمصنع، تابع رئيس الوزراء، مختلف مراحل التصنيع والإنتاج، وتغليف المنتج، ومعايير الجودة المتبعة، حيث تمت الإشارة إلى أن مختلف منتجات الشركة تمر بمراحل اختبار المنتج للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل بكفاءة عالية.

ثم انتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى مصنعي شركة IL Hea" "، وشركة "Shin Shin" داخل إطار مصنع شركة إل جي، حيث تمت الإشارة إلى أن هاتين الشركتين من الشركات الكورية التى تأتي ضمن الإطار الصناعي لشركة إل جي، ويختصان بتصنيع وانتاج عدد من مستلزمات الإنتاج، والمكونات والأجزاء البلاستيكية والمعدنية، المستخدمة في صناعة التليفزيونات والغسالات المنتجة من قبل شركة ال جي، هذا إلى جانب شركة ثالثة وهي شركة "Hee Sung"، والتي تقوم بإنتاج الشاشات والبورد الإلكترونية.

وقال علاء عمر: يصل حجم الإنتاج لشركة ال جي لنحو 1.5 مليون جهاز تليفزيون، والذي ينتج على ثلاثة خطوط انتاج، وكذلك نحو ٥٠٠ ألف غسالة تنتج على خط انتاج واحد، ويبلغ عدد العمالة فى الشركة لنحو1500 عامل بالإضافة الى العمالة الموسمية.

وفي نهاية جولته التفقدية لمصانع شركة ال جي، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع مسئولي الشركة والشركات الكورية الثلاث.