اليوم السابع
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رئيس الوزراء: الانتهاء من 13 رخصة ذهبية وإنهاء 45 طلبا آخر خلال أيام

السبت، 29 أبريل 2023 03:08 م
رئيس الوزراء: الانتهاء من 13 رخصة ذهبية وإنهاء 45 طلبا آخر خلال أيام رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى
كتب ـ سمير حسنى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع خاص قطاع وطني، وأن الدولة المصرية تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد، مضيفا: "2013 كانت نسبة البطالة 13 % لو كانت استمرت البطالة بنفس الطريقة دي وإن تدخل متدخلش بقوة في استثمارات ومشروعات كان الرقم تجاوز 20 % النهاردة، فكيف كان حال الدولة المصرية لو نسبة البطالة فوق 20 %، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لمشروعات البنية الأساسية هو توفير ملايين فرص العمل للشباب، ورغم الأزمة العالمية فإن نسبة البطالة وصلت إلى 7.2 %.

شدد رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة، على أن الدولة استهدفت إعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى من خلال المشاركة في المشروعات القومية، مضيفا: "الرئيس الأمريكي لما أعلن فى خطاب الاتحاد إن الحكومة الأمريكية ستتوسع في المرحلة القادمة في استثماراتها العامة نتيجة تباطؤ الاقتصاد، هو ده اللى عملته الدولة المصرية علشان نوقف البلد على رجلها..عملنا مشروعات ضخمة، والدولة بتقول القطاع الخاص اتفضل أدخل معانا واشتغل ، والأهم المشروعات الجديدة، بنقول اتفضل اشتغل فيها بالكامل.

أعلن رئيس الحكومة الانتهاء من 13 رخصة ذهبية، كاشفا أيضا عن قرب إنهاء 45 طلبا آخر خلال الأيام المقبلة.

عن الشكاوي في موافقات الجهات المختلفة، عقب بالقول: "هناك شكاوي في بعض الموافقات سواء جهات أو مؤسسات، واتفقنا مع هذه الجهات أن الأمر لن يستغرق أكثر من أسبوع وسيسرى ذلك على الدمج والاستحواذات".

 


الرخصة الذهبية

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي

مصر



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