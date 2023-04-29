اليوم السابع
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رئيس الوزراء: أحيي القوات المسلحة ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن

السبت، 29 أبريل 2023 03:10 م
رئيس الوزراء: أحيي القوات المسلحة ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى
كتب سمير حسنى

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تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث التي تشهدها المنطقة قائلا: "أرجو أن نقف وننظر إلى ما يحدث حولنا.. ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللى إحنا موجودين فيه".

 

قدم مدبولي التحية للقوات المسلحة خلال كلمته في المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة قائلا: "أحيي قواتنا المسلحة .. هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية معندهاش أى مصلحة ولا أهواء ولا انتماءات إلا الوطن".

 

أضاف: "الحمد لله مصر بتتجنب اضطرابات شديدة كانت ممكن تبقا عندنا في دولة فيها 100 مليون أو أكتر لازم نبقا متيقظين، ونستوعب أى نوع من النقد بهدف البناء، لكن التشكيك في الدولة يجب أن نتوقف ونكشف الهدف من ذلك.

 

دعا مدبولي المصريين إلى التركيز على بناء الدولة المصرية بهدف الخروج من الأزمة العالمية، قائلا: "بطلب من كل المصريين على ان كل تركيزنا بناء الدولة المصرية والعمل وهذا هو الشئ الوحيد الذي سيخرجنا من هذه الازمة العالمية".

 

تابع رئيس الحكومة: "كلنا هدفنا استقرار هذا البلد وسلامته لأن عملية التنمية شيء مهم جدا".


القوات المسلحة

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي

مصر



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