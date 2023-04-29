اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربى: نقدر جهود مصر فى إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان

السبت، 29 أبريل 2023 03:26 م
رئيس البرلمان العربى: نقدر جهود مصر فى إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان رئيس البرلمان العربى العسومى
أ ش أ

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أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بجهود مصر في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان، معربا عن تقديره الكبير لهذا العمل الإنساني.
 
وقال العسومي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "نشيد بجهود مصر وكذلك المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية الأخرى مثل الإمارات والجزائر، التي بذلت جهودا كبيرة لإجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان".
 
وأضاف أن هذا ليس بغريب على مصر التي دائما ما تقف وقفات إيجابية مع الدول العربية التي تمر بأزمات، مشددا على أن مصر دائما سباقة في هذا المجال.
 
من جهة أخرى، أكد العسومي أن البرلمان العربي ضد أي تدخل خارجي يزيد من الأزمة في السودان، مؤكدا أن الجهود العربية ستكون بلا شك لمصلحة السودان.
 

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