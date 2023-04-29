حريق يلتهم عقارا سكنيا في دمياط دون خسائر بشرية.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

نشب حريق هائل بأحد العقارات السكنية بقرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ، وذلك نتيجة ماس كهربي أسفر عن إضرام النيران داخل العقار.

وقام اهالي القرية بمحاولة إخماد النيران والسيطرة على الحريق، ونجحت جهود أهالى القرية في إنقاذ سكان العقار وإخماد النيران بمساعدة رجال الحماية المدنية دون وقوع خسائر بشرية.

وروى شهود عيان أن الأهالي تفاجئت باستغاثة سيدة من أهالي القرية وذلك عقب اندلاع النيران داخل إحدى الوحدات السكنية مطالبة إنقاذ أطفالها، مؤكدين أن محاولات الأهالي ساهمت في إنقاذهم، كذلك إخماد النيران قبل وصولها إلي عقارات مجاورة، موضحين أن الأم قد أصيبت بكسر في القدم أثناء محاولة الأهالي إنقاذها عن طريق شرفة المنزل.

واضافوا أيضا أن النيران قد التهمت محتويات إحدى الوحدات السكنية التابعة للعقار بالكامل، موضحين أن أهالي القرية ستقوم بتنظيم حملة لتقديم المساعدات لمتضرري الحريق وإعادة ترميم المنزل مجددا.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد وقوع الحريق وعلى الفور تحركت قوة أمنية لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق وتحرير المحضر اللازم للواقعة،

وكان أهالي قرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد محافظة دمياط، قد أطلقوا حملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتقديم الدعم لمتضرري الحريق وذلك للمساهمة في إعادة ترميم العقار مجددا، والتي حققت تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا من أجل تقديم المساعدات لمتضرري الحريق. وإعادة ترميم المنزل مرة أخري.