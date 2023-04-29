حبس حلاق قتل شخصا وأصاب آخر فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر عمر محمد وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس حلاق لقيامه بقتل فلاح وإصابة آخر بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تجرد حلاق بقرية شبرا بلوله التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل فلاح وإصابة آخر فى مشاجرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان "حمادة د"، 37 عاما، فلاح مقيم قرية شبرا بلوله، أمام منزله عقب خروجه للعمل باكر للذهاب إلى أحد الحقول، على يد "ش، م، ص" 25 عاما، حلاق بطعنه طعنة غدر من الخلف أودت بحياته فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.