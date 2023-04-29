تنفيذ 12 قرار إزالة بفوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات المرحلة الأولى من الموجه ال21 لازالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والتى تستمر فعالياتها على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم حيث تم اليوم تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بنطاق مركز فوه منهم 8 حالات على مساحة 6 قراريط و8 أسهم،" 1140 متر، و4 حالات لحماية نهر النيل على مساحة 111متر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة ، وخاصة فى ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



إزالة التعديات



إزالة تعديات على اراضي زراعية



إزالة تعديات على أملاك الدولة



استمرار ازالة التعديات



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية