اليوم السابع
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تفاصيل مسابقة جامعة القاهرة عن دور العمل الأهلى فى مواجهة التحديات المجتمعية

السبت، 29 أبريل 2023 01:00 ص
تفاصيل مسابقة جامعة القاهرة عن دور العمل الأهلى فى مواجهة التحديات المجتمعية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، فى موضوع بحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يلى يوضح " اليوم السابع " التفاصيل الكاملة للمسابقة

- متاح التقدم لجميع شباب الباحثين فى الجامعات والمؤسسات في مصر

- يهدف إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

- فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023

- ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.

- جائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل منها 2000 جنيه.

جدير بالذكر أن مسابقة "الفنجري البحثية" تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وتكون مُتاحة أمام جميع المواطنين والباحثين من مختلف الأعمار والجهات بمصر، وتتم من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري.


جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

مسابقة الفنجرى

العمل التنموى والأهلى



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