اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 07:50 ص
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تعرف على البرامج التدريبية والجوائز العالمية فى مجال التغيرات المناخية

السبت، 29 أبريل 2023 07:00 ص
تعرف على البرامج التدريبية والجوائز العالمية فى مجال التغيرات المناخية التغيرات المناخية
كتبت منال العيسوي

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أطلقت الأمم المتحدة عددا من الجوائز الخاصة بتطبيقات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023، لصناع التغيير أو المنظمات التى تعمل على إحداث تغيير إيجابي في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وتم تقسيم جوائز الأمم المتحدة لقسمين الاول خاص بالمبادرات، والثانى للأفراد، حيث يقوم المشارك بترشيح مبادراته والاسم قبل يوم 30 أبريل 2023 للتقدم لجوائز عمل أهداف التنمية المستدامة.
 
كما طرحت الأمم المتحدة لكل المهتمين بالتغير المناخي،، فرصة للتدريب في الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat - مكتب مصر، على أن يكون التدريب في برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية، ومفتوح لأي تخصص.وآخر موعد للتقديم 18 إبريل 2023.
 
أما المسابقة الثانية فتم الإعلان عنها  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث يتم  إطلاق الدورة الثانية لبرنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي يستهدف الشباب والشبات مع التركيز على موضوعات  إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة في النوع الاجتماعي، وقضايا السكان والصحة الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب، في موعد أقصاه 4 مايو 2023 للمرحلة الأولى.

مسابقات بيئية

الأمم المتحدة

هيئة المعونة الالمانية

الوكالة الألمانية



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