تعرف على الأوراق المطلوبة من حجاج الجمعيات الفائزين بالتأشيرات

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير العديد من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بالتأشيرات هذا العام، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتوفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة من حجاج الجمعيات الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام:

- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- فيش حج مميكن.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.

- استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على ان تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

- شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمده لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أكدت أنه تم تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية، كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية فقد تم وضع معايير من قبل مجلس الأمناء لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي "المستوى الأول" فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي، بسعر 225 ألف جنيه، والمستوى الثانى "فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي" بسعر 186 ألفا و500 جنيه شامل أيضا التذكرة والوجبات الغذائية، والمستوى الثالث "فنادق ثلاثة نجوم" مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية.