جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط الأوسط وشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية السويدية صوفى بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور.

وأكدت الخارجية اللبنانية أنها ستتابع التطورات في هذه القضية، مؤكدة أنها تمس الأمن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.