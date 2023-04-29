بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وذلك بحضور الدكتور هاني حلمي محمد عميد الكلية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، الدكتور إيهاب عاطف وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لشئون الشباب، حيث يأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بمرحلة الشباب في المراحل العمرية المختلفة وتأهيلهم في كافة المراحل الحياتية من خلال الأنشطة المختلفة وتدعيم مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، انطلاقاً من توجه الدولة نحو عملية التطوير الشامل ورؤية مصر المستدامة 2030 في شتي الجوانب.

وأعرب الدرندلى، عن سعادته بهذا البروتوكول الذى يأتى فى إطار تفعيل منظومة التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المحلى وإثراء الحياة العلمية والعملية لأبناء محافظة الشرقية، من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة، وتأهيل المعلمين والأخصائيين للعمل مع الشباب لما لدي كلية التربية النوعية من المقومات والإمكانات والخبرات اللازمة لاكتشاف ودعم المواهب والمبدعين في شتى المجالات، وبما يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية وتنمية مهاراتهم ومشكلاتهم السلوكية وتأهيل المتخصصين للعمل مع أبنائنا بمرحلة الشباب.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول ينطلق من الاهتمام بالشباب نظراً لكونهم أساس التطوير الذى ننشده، من خلال الاهتمام بتطوير قدراتهم و إمكانياتهم ومهاراتهم وصقلها بما يتناسب مع كل جديد من تطورات حديثة، عبر اكتشاف ودعم المواهب والمبدعين وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر بناءة في جميع المجالات وتقديم الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات، وفي ختام توقيع البروتوكول تم تبادل تسليم الدروع والتقاط الصور التذكارية تقديرا لجهود التعاون المثمر بين الجانبين.