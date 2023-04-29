بايدن يغازل كبار المانحين بعد إعلان ترشحه: نحن بحاجة إليكم من أجل ديمقراطيتنا

كتبت ريم عبد الحميد

يجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن على مدار يومين، مع أكثر من 150 من كبار المانحين فى أحد الفنادق الفاخرة بواشنطن العاصمة، فيما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنها علامة، حتى فى المراحل المبكرة لحملته الانتخابية، على الأهمية التى سيوليها لجمع الأموال، لمهاجمة الجمهوريين فى معركة إعادة انتخابه.

وذكرت الشبكة، أن فريق بايدن يأمل ألا يترجم ضعف الحماس بين الديمقراطيين لترشحه لولاية ثانية، إلى صعوبات فى جمع أموال للحملة من الأنصار ذوى الدخل المرتفع. وفى الأيام الأولى حملته، قال كبار المتبرعين لبايدن فى تصريحات لـ "سى إن إن" إنه تلقوا ردود إيجابية على إعلان ترشحه ولا يتوقعون مشكلات كبيرة فى جمع الأموال من كبار المساهمين.

لكن فى ظل ما يواجهه بايدن من رياح معاكسة فى الانتخابات نفسها، فإن قدرته على جمع أموال هائلة ستكون محل اختبار فى ظل الوضع غير المستقر للاقتصاد، وفتور الديمقراطيين إزاء قراره بالترشح لولاية ثانية.

ففى كلمة ألقاها خلال حفل استقبال مع المانحين الأكثر ولاءً مساء الجمعة، قدم الرئيس لهم لمحة عن استراتيجيته ورسالته، بينما سلط الضوء على الإنجازات التى حققتها إدارته وانتقاده للجمهوريين من أصحاب شعار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال بايدن: الأمر بسيط للغاية، نحن بحاجة إليكم، ديمقراطيتنا تحتاج إليكم، لأن هذا يتعلق بحرياتنا، ويحاول الجمهوريون من أنصار (جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) إعادتنا للوراء، لكننا معا لن نسمح لهم بفعل ذلك.

وسيتلقى المناحون اليوم، السبت، إحاطات تتعلق بالإستراتيجية من مستشارى بايدن ومسئولى اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى. وقال مسئول بالحملة لسى إن إن إن المناقشات ستركز ليس على جمع الأموال لحملة إعادة الانتخاب، وإنما أيضا على تحديد استراتيجية الفوز التى ستمول حملات فائزة للديمقراطيين.