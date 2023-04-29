الولايات المتحدة تهنئ مواطني البوسنة والهرسك على تشكيل حكومة جديدة

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هنأت الولايات المتحدة، مواطني البوسنة والهرسك على تشكيل الحكومة الجديدة في الجزء البوسني - الكرواتي من البلاد.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - الائتلاف الحاكم الجديد على التحرك بسرعة لدفع البوسنة والهرسك على طول مسارها الأوروبي الأطلسي من خلال تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال شريكًا ملتزمًا للبوسنة والهرسك وشعبها وهم يبنون مستقبلًا في المجتمع الأوروبي الأطلسي.

تجدر الإشارة إلى أن البوسنة والهرسك أجرت أكتوبر 2022 انتخابات عامة شهدت احتدام المنافسة بين القوميين والإصلاحيين، وشملت على منافسات من أجل مستويات مختلفة من الحكومة، التي تعد جزءا من واحدة من أكثر الهياكل المؤسسية تعقيدا في العالم المتفق عليها في اتفاقية سلام برعاية الولايات المتحدة، والتي أنهت أكثر من 3 أعوام ونصف العام من إراقة الدماء في التسعينيات بين العرقيات الثلاثة الرئيسية في البوسنة: البوشناق "وهم أكبر المجموعات العرقية الثلاث"، يليها الصرب، ثم الكروات.

وقسمت اتفاقية السلام الدولة إلى كيانين حكوميين مستقلين للغاية - أحدهما يديره الصرب والآخر يديره البوشناق والكروات، ويتمتع الاثنان باستقلالية واسعة ولكنهما مرتبطان بمؤسسات وطنية مشتركة، وتتطلب جميع الإجراءات المتخذة في جميع أنحاء البلاد إجماعا من المجموعات العرقية الثلاث.