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الوكالة الدولية للتنمية: الميليشيا المتمردة فى السودان ترتكب جرائم حرب

السبت، 29 أبريل 2023 12:46 م
الوكالة الدولية للتنمية: الميليشيا المتمردة فى السودان ترتكب جرائم حرب تغطية القاهرة الإخبارية
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور الصادق محمد مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون، إن الوضع في السودان أصبح في غاية الصعوبة، خاصة بعد تعليق عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في السودان لعملها، بعد الاعتداءات المتكررة من الميليشيات المتمردة، مثل برنامج الغذاء العالمي حيث قتلت ميليشيات الدعم السريع 3 من موظفيه.

 

أضاف مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: هناك حاجة ماسة إلى إمدادات المنظمات الإنسانية، خاصة المستشفيات التي تحتاج إلى مواد طبية عاجلة لمعالجة الجرحي، في ظل وجود عدد كبير من الجرحي وانتشار كبير من الجثث في شوارع الخرطوم والتي لم يتم انتشالها ما يهدد بكارثة بيئية محتملة، متهما الميليشيات المتمردة بارتكاب أعمال غير إنسانية تصنف بـ"جرائم حرب".

 


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