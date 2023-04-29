اليوم السابع
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الكنيسة توضح تفاصيل حدوث حريق فى ديروط

السبت، 29 أبريل 2023 10:32 ص
الكنيسة توضح تفاصيل حدوث حريق فى ديروط الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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نشب فجر اليوم حريق بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط، في حوالى الساعة الرابعة صباح اليوم السبت 29 أبريل 2023 ، نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان، حسبما ذكرت الكنيسة فى بيان لها. 
 
وأنهى الحريق على الكنيسة وملحقاتها بالكامل حيث إنها مبنية بالخشب، وأيضًا الكنيسة الاثرية التي تتكون من حوائط وسقف خشب.
 
وتم إبلاغ الجهات المختصة وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن بدأ الجميع في عمله.
 
واختتمت الكنيسة بيانها نشكر الله أنه لم تحدث أية خسائر لا في الأرواح، ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة ونشيد بالجهود التي بذلتها أجهزة  الحماية المدنية، والمواطنين المجاورين للكنيسة مسلمين ومسيحيين ونصلي أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ديروط



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