السيطرة على حريق أرض زراعية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بمركز إيتاي البارود دون حدوث خسائر فى الأرواح.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل أرض زراعية مزروعة بالقمح بقرية ابو خليفة التابعة مركز ايتاى البارود.
ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكانت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة قد شهدت وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة، وبالفحص تبين اندلاع حريق باحدى محطات تعبئة الخضروات والفاكهة بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.
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