اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 09:38 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأوكرانى: ما زلنا فى حاجة لأسلحة معينة لقدرتها على حسم صراعنا مع روسيا

السبت، 29 أبريل 2023 09:05 م
الرئيس الأوكرانى: ما زلنا فى حاجة لأسلحة معينة لقدرتها على حسم صراعنا مع روسيا زيلينسكى
أ ش أ

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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن بلاده لا تزال فى حاجة إلى ما وصفه بـ "أسلحة معينة"، وأن الخطر الرئيسى الذى يواجه قواته هو ما إذا سيكون لديهم ما يكفى من الذخيرة التى يحتاجونها من عدمه.

وأكد زيلينسكى - خلال مقابلة أوردتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الأسلحة أمر حاسم فى لحظات إنهاء الصراع الدائر بين بلاده وروسيا، لافتا إلى أن بلاده تعد هجوما مضادا مرتقبا للغاية ضد القوات الروسية وأنه "سيتم" /على حسب تعبيره/.. غير أنه أشار إلى عدم جاهزيته للإعلان بالتفصيل عن موعد الهجوم وكيفية إتمام المهمة.

 

 


زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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