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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم إجلاء 1888 شخصا من السودان، مؤكدة أن الرحلة الأخيرة ستغادر بعد قليل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

يذكرأن، أعلنت بريطانيا، اليوم /السبت/، تسيير آخر رحلات إجلاء جوية من السودان، التى تشهد اضطرابات في الوقت الحالي.