التموين: زيادة دعم الخبز إلى 92 مليار جنيه..صور

كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير خالد كامل

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية ارتفعت إلى 127 مليار جنيه، وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للإردب لدعم المزارع المصرى.



وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن، وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن، وأن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباريا على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الإردب المعروض من جانب الوزارة مناسبا، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.



وأكد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.



وشدد الوزير أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 إردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 ملايين طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 ملايين طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.

