وندد البرلمان العربي - في بيان صحفي الجمعة- بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي تجاهلت النكبة الفلسطينية، وتجاهلت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو القادم والذي هو بمثابة إقرار من الجمعية العامة بالمظلمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

وأكد البرلمان العربي أن هذه التصريحات تخالف الأعراف، والمواثيق والشرعية الدولية وتعطي حق للاحتلال على حساب قضية الشعب الفلسطيني، داعيًا رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة أمينة لموقفها الأخير، الذي من شأنه تشجيع سلطة الاحتلال على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعا على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.