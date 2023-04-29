اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 06:38 ص
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البحرية الأمريكية: نعتزم "تغيير قواعد اللعبة" فى تايوان بمساعدة الغواصات المسيّرة

السبت، 29 أبريل 2023 06:00 ص
البحرية الأمريكية: نعتزم "تغيير قواعد اللعبة" فى تايوان بمساعدة الغواصات المسيّرة تايوان - أرشيفية
وكالات

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قال مدير العمليات البحرية الأمريكية مايكل جيلداى، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على تغيير الوضع الأمني بشكل جذري ​​في تايوان.

وقال جيلداي خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "أول غواصة كبيرة لدينا الآن قبالة سواحل كاليفورنيا، ويتم اختبارها بنجاح كبير، ستتبعها خمس غواصات مسيّرة إضافية ولديهم القدرة على زرع الألغام سرا، وهذا سيغير قواعد اللعبة".

وبذلك أجاب عن سؤال أحد أعضاء الكونجرس حول الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها الآن لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني فى تايوان.


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