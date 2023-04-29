الاستماع لأقوال المصابين فى حريق شقة بالهرم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مصابين في حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، وأكدا عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران بالشقة.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية بشارع ترسا في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية، وتمكنوا من محاصرته قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.