اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: افتتاح 6 مساجد الجمعة منها 5 جديدة وواحد صيانة وتطوير

السبت، 29 أبريل 2023 08:21 م
الأوقاف: افتتاح 6 مساجد الجمعة منها 5 جديدة وواحد صيانة وتطوير مساجد جديدة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 6 مساجد يوم الجمعة 5 / 5 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 896 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و215 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء 
1. الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف بني سويف
2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر 
مديرية أوقاف الجيزة
3. أبو طالب – السعودية – العياط 
4. الإيمان – عرب الترابيين – الصف 
مديرية أوقاف الفيوم
5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم  شمال 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح

مساجد

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

افتتاح مساجد



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف للأئمة والقراء الموفدين: تلقينا العديد من رسائل الشكر والإشادة بأدائكم

السبت، 29 أبريل 2023 02:05 م

143 أداة رقابية فى مواجهة وزير الأوقاف الثلاثاء بمجلس النواب

الخميس، 27 أبريل 2023 09:00 م

وزير الأوقاف: تحية للعمال فى عيدهم.. ويؤكد: العمل شرف

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:54 م

وزير الأوقاف: افتقاد الأمن يتبعه افتقاد كل شيء.. اللهم أدم على مصر أمنها

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:57 ص

وزير الأوقاف: البرنامج التثقيفى للطفل ينطلق 14 مايو فى ثوب جديد

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة