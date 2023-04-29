استمرار عمل مأموريات الضرائب السبت لتحقيق إيرادات تتجاوز تريليون جنيه

كتب هانى الحوتى

تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الخامسة مساءً خلال اليوم السبت، وذلك للتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خصوصًا مع انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين غدًا الأحد.

وتبذل مصلحة الضرائب كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الإقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

وحققت الموازنة العامة للدولة إجمالي إيرادات بلغت 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة تريليون و65 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، من 980 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي الماضي بفارق 85 مليار جنيه.