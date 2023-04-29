احذر تعاطيه .. مخدر الكبتاجون يدمر الجهاز العصبي للجسم ويزيد العنف

كتب سليم على

عرف بمخدر الحروب بعدما استخدمه الجيش الأمريكي لتمكين الجنود من البقاء مستيقظين وقت الحروب.. مخدر "الكبتاجون" تم تصنيعه لأول مرة في ألمانيا عام 1961.

مخدر الكبتاجون هو مركب كيميائى يعرف باسم "الفينيثلين"، يتركب من مادتي "الثيوفيلين" و"الأمفيتامين"، ولكن بحلول الثمانينات، أعلنت الحكومة الأمريكية أنه مادة خاضعة للرقابة وليس له استخدام طبي مقبول حاليا، وتوقف تصنيعه في معظم دول العالم عام 1986، ومع ذلك استمر الصنيع الغير قانونى، وزاد تصنيعه في السنوات القليلة الماضية في أوروبا والشرق الأوسط، وتشير التقارير إلى أن "الكبتاجون" أحد أكثر العقاقير الترويجية شيوعا بين الشباب الأثرياء في الشرق الأوسط.

انتج "الكبتاجون" لعلاج الأطفال المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، حيث يعمل على تغيير مستويات مواد معينة في الدماغ لهذا الهدف، فهذا الدواء يحتوي على مادة تعمل على، زيادة الانتباه والتركيز، والتركيز على نشاط معين، والتحكم ببعض المشاكل السلوكية.

في المقابل لحبوب كبتاجون أضرارعلى الجسم تتمثل في اليقظة لفترة زمنية طويلة، والشعور بالطاقة الكبيرة، وزيادة مشاعر السعادة، والتقليل من تناول الطعام وساعات النوم، ويقوي الأداء الجنسي ويقلل من مشكلة سرعة القذف ولكن بشكل مؤقت، والهلوسة سواء البصرية أو السمعية، ويؤدي إلى الإدمان.

وفي حال تم تناول هذه الحبوب لفترة طويلة من الزمن وجرعات عالية، قد تواجه أعراض انسحاب عند التوقف عن تناوله، وهذه الأعراض تشمل تعب شديد، مشاكل في النوم، وتغييرات حادة في المزاج، وارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب.