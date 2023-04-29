إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل أمام المدافن الجديدة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، فى حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية أمام المدافن الجديدة بالمنيا، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، تتضمن انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام المدافن الجديدة بمجلس قروي نزلة حسين.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، عدا المصاب الثالث يعاني من غيبوبة تامة، وتم حجزه بقسم العناية المركزة، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.