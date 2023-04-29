اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة عامل اختل توازنه وسقط من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة

السبت، 29 أبريل 2023 12:36 م
إصابة عامل اختل توازنه وسقط من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط عامل من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار بين محطة نكلا ومحطة ذات الكوم فى منشأة القناطر. 
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل اختل توازنه وسقط من القطار، مما أدى إلى إصابته،  حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

سقوط من قطار

إصابة عامل

منشأة القناطر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة