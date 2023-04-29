إصابة عامل اختل توازنه وسقط من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار بين محطة نكلا ومحطة ذات الكوم فى منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل اختل توازنه وسقط من القطار، مما أدى إلى إصابته، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.