إخماد حريق خلف مجمع المطاعم ببورسعيد دون خسائر فى الأرواح

بورسعيد محمد فرج

تمكنت قوات الحماية المدنية ببورسعيد من إخماد حريق نشب فى بعض مخلفات من القمامة مما ساعد على اندلاع النيران فى نخلة دون خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور تحركت سياراتا إطفاء إلى مكان الحريق برئاسة العقيد هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء الذى نجح ورجال الحماية المدنية

السيطرة على حريق الذى تم اخماده قبل أن تتمتد النيران إلى المطاعم المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.