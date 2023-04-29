أوكرانيا: مقتل وإصابة 12 شخصًا في قصف روسي على دونيتسك

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو ، اليوم السبت ، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 11 آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" في 28 أبريل 2023، قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في توريتسك، بينما أصيب 11 شخصًا بجروح متفاوتة".

وأوضح المسئول الأوكراني أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا، مشيرًا إلى أن الهجمات الروسية تسببت يوم أمس في إلحاق أضرار بمنازل سكنية وأحد أهداف البنية التحتية في منطقة دونيتسك. كما وردت أنباء عن إصابة مدني واحد.