أب لـ600 طفل عمره 41 عاما يواجه "أزمة" بسبب تبرعه بالحيوانات المنوية

كتب محمد جمال

أمرت محكمة هولندية، الجمعة، رجلا قال القضاة إنه الأب البيولوجى لما بين 500 و600 طفل حول العالم بالتوقف عن التبرع بالمنى، وجاء فى حكم المحكمة أنه يحظر على رجل هولندى (41 عاما) قالت صحيفة تليجراف إن اسمه جوناثان ماير التبرع بالمنى للعيادات، بحسب شبكة العين الإخبارية.

ووفقاً للمحكمة، قد يُغرَّم هذا الرجل 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) عن كل واقعة تنتهك هذا الحكم.

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وأمرت المحكمة ماير أيضاً بمراسلة العيادات الموجودة بالخارج ليطلب منهم إتلاف أى منى موجود لديهم.

ويأتى القرار بعد رفع دعوى مدنية من مؤسسة تمثل مصالح الأطفال الذين تم إنجابهم من منى ماير والآباء الهولنديين الذين استعانوا بماير كمتبرع.

وتحتج المؤسسة بأن استمرار ماير فى التبرع ينتهك حق الحياة الخاصة لهؤلاء لأطفال الذين قد يخشون من دخول علاقات عاطفية بسبب مخاوف من سفاح المحارم أو زواج الأقارب.

وكُشِف عن أول عملية تبرع ضخم لماير فى 2017، وتم حظره من التبرع لعيادات الخصوبة فى هولندا حيث أنجب بالفعل أكثر من 100 طفل.

لكنه واصل التبرع خارج هولندا بما فى ذلك تبرعه لبنك المنى الدنماركى (كريوس) الذى يزاول أنشطة على الصعيد العالمي.

وواصل ماير أيضا تقديم نفسه على أنه متبرع على مواقع إلكترونية لمطابقة الآباء المحتملين مع المتبرعين بالمني، وأحيانا كان يقدم نفسه باسم مختلف، بحسب صحيفة ألجيمين داجبلاد اليومية.