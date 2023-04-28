وقال ريزنيكوف - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "إن الاستعدادات تقترب من نهايتها لأنه بالإضافة إلى توفير الأسلحة والمعدات العسكرية، يجب أن يتقن جنودنا هذه الأسلحة، وقد تلقينا أنظمة حديثة جدا، وبصرف النظر عن تحالف الدبابات (الذي يشمل في المقام الأول دبابات من طراز ليوبارد 2 ودبابات تشالجر، ووصول دبابات ليوبارد 1 في وقت لاحق)، مازلنا ننتظر دبابات إبرامز ولن تشارك إبرامز في هذا الهجوم المضاد على ما أعتقد، لكن أطقمنا غادرت بالفعل للتدريب، وأوكرانيا لديها حاليا عدد كبير بما فيه الكفاية من المركبات المدرعة".



وأكد الوزير أن "المعدات تم التعهد بها وتجهيزها وتسليمها جزئيا وهناك معدات يتم استكمال البرامج التدريبية عليها، وبعد ذلك ستصل أطقمها عندما يتم تحديد الزمان والمكان، وبشكل عام، نحن جاهزون"، مشيرا إلى أن هيئة الأركان العامة الأوكرانية ستتخذ قرارًا بشأن متى وأين سيبدأ الهجوم المضاد.



وفي سياق آخر، أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك بمقتل سبعة مدنيين إثر سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط مدينة دونيتسك.

وقال أليكسي كوليمزين، عمدة مدينة دونيتسك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن صاروخا أوكرانيا أصاب حافلة ركاب أثناء قصف مدينة دونيتسك مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفقا للبيانات الأولية.



وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل متواصل ويومي الأحياء السكنية والمدنية والبنى التحتية في عموم أرجاء مدينة دونيتسك وضواحيها.