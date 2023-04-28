وزير التنمية المحلية: مشروعات استثمارية بشمال سيناء بتكلفة 7 مليارات جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية في أعمال تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة، حتى يشعر مواطنو شمال سيناء بتحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكليفات رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتي شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن .

وأعلن اللواء هشام آمنة، عن صدور تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.

جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين ضمن وفد وزارى ضم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ورموز ومشايخ وعواقل سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سيتم وفق رؤية تشمل تحسين جودة الحياة للأهالي، عبر تحديث البنية التحتية، و تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، إلى جانب النهوض بخدمات الأنشطة الاقتصادية، من المجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ودعم الأعمال والمشروعات الصغيرة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مقترحات الاستراتيجية الخاصة بتنمية شمال سيناء تتضمن كذلك تنمية المحاور الطولية والعرضية للمحافظة لربط التجمعات مع إقليم قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير التجمعات العمرانية القائمة، عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية لما لها من دور تنموي مهم، فضلاً عن تنمية المحور الساحلى عن طريق إقامة منتجعات سياحية ساحلية وممشي سياحي، وإقامة تجمعات صناعية بالقرب من إقليم قناة السويس للعمل كمدن تكاملية مع مدن الإقليم، مع انشاء محور لوجيستي قائم على الموارد التعدينية الموجودة بالمحافظة وذات اتصالية بإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى انشاء تجمعات ريفية مقترحة بالقرب من التجمعات الحضرية لبناء المجتمعات العمرانية، وانشاء محور للصناعات الثقيلة واللوجستية على الموارد التعدينية بالمحافظة، مع تنفيذ مناطق زراعية قائمة على الموارد المائية المتاحة، وتنمية نشاط الصيد والثروة السمكية.

وقال اللواء هشام آمنة أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات وذلك بالتوازي مع جهود تطهير سيناء من الإرهاب .

وأضح " آمنة " أن رئيس الجمهورية أعطى أولوية كبيرة لتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة فى إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفعاليات والأحداث التي شارك فيها خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء مع السادة الوزراء تؤكد على عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء ، كما أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية قامت بجهد كبير بكافة أجهزتها في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب والعمل بالتوازي لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة والغير مسبوقة ، مشيراً إلى أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الفيروز والقدرة على التحرك بمنتهى السهولة واليسر و الآمن و الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين قدموا أرواحهم على كل شبر من هذه الأرض الغالية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية التي مولتها الوزارة وتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى نهاية 2022 بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه لتنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة شمال سيناء أيضاً بحوالي 4.5 مليار جنيه آخرى لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات القومية الآخري في قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتجمعات العمرانية ومنظومة المخلفات الصلبة والتي ساهمت في تحقيق نقلة في الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة .

وقال اللواء هشام آمنة أنه فى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء من خلال قروض ميسرة فقام صندوق التنمية المحلية بتوفر حوالى (94 ألف ) فرصة عمل عبر تمويل تنفيذ 291 مشروع يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5% ، لافتاً إلى أنه تم صرف مبلغ (32) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة لتنفيذ عدد (395) مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى (4) آلاف فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 27.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قري بمحافظة شمال سيناء وهم (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة ) .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، مشيراً إلي انه حجم الاستثمار في منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بلغ حوالي 149 مليون جنية حتي بداية عام 2023 تتضمن إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة ودعم المنظومة بالمعدات .

جدير بالذكر أن مشاركة وزير التنمية المحلية في احتفالات العيد القومى لمحافظة شمال سيناء تضمنت حضور عدد من الفاعليات الرياضية والفنية بمركز شباب قرية الروضة ومنها قافلة السعادة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش ، كما شارك اللواء هشام آمنة في افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية «ديارنا» والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي ، كما شهد وزير التنمية المحلية فعاليات مبادرتي وزارة الشباب والرياضة "أنت الأغلى" التي تستهدف تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، كما شارك كذلك في افتتاح المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا بجامعة سيناء / فرع العريش تحت شعار "سيناء أولاً" ، وشهد اللواء هشام آمنة اللقاء الحوارى مع مجموعة من طلاب جامعة سيناء وأعضاء الكيانات الشبابية، والهيئات البرلمانية .

كما شارك وزير التنمية المحلية في افتتاح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بطاقة 240م/ يوم، وعدد 3 بئر مياه ، وحرص اللواء هشام آمنة في غرس عدد من أشجار الزيتون ضمن مشروع استزراع المنطقة.

كما افتتح وزير التنمية المحلية المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الشيخ زويد والذي يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة وبتمويل من وزارة التنمية المحلية وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، والذي يقدم الخدمة التكنولوجية لتخفيف الأعباء عن أهالى بمنطقة الشيخ زويد وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

كما افتتح الوزير مبنى رئاسة مركز ومدينة العريش، والذي تم الانتهاء من إنشائه على مساحة 2700 مترًا مربعًا والمكون من ثلاثة أدوار.

كما شهد اللواء هشام آمنة المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش، والمشاركة في افتتاح أعمال تطوير المكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة .