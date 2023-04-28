اليوم السابع
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نقابة الأطباء تطالب البرلمان والشيوخ بوقف الاقتراحات المعادية لأعضائها

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:48 ص
نقابة الأطباء تطالب البرلمان والشيوخ بوقف الاقتراحات المعادية لأعضائها نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إنه مؤخرا طالعتنا الصحف اليومية بمجموعة من طلبات أعضاء البرلمان بغرفتيه احدها عن حظر استقالة الاطباء ومطالبتهم بسداد مستحقات الدراسة وأخرى بتصدير الأطباء لزيادة الحصيلة الدولارية وتحسين الاقتصاد، ونظرًا لما تكرر من تصريحات النواب المعادية للاطباء المتزامن مع التباطؤ في إصدار قوانين هامة من شأنها تحسين بيئة العمل للأطباء مثل قانون المسؤولية الطبية واصدار قانون يحوى عقوبات رادعة لوقف التعديات علي الفرق الطبية اثناء عملها.

وأضافت النقابة: ونظرا لتراخي عمل اللجنة المشكلة من مسؤولين وزارة الصحة وممثلة فيها النقابة العامة للأطباء بثلاثة أعضاء وعدم الدعوة لانعقادها الا مرة واحدة ولم يسفر هذا الانعقاد عن اي قرارات من شانها تحسين اوضاع الاطباء،  وعليه فتطلب النقابة العامة للاطباء من رئيسي برلمان النواب والشيوخ اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه المقترحات المعادية للأطباء والذي يتم تداولها اعلاميا بشكل يسئ للاطباء ولاعضاء البرلمان في ان واحد والتوجيه لسرعة اصدار قانوني المسؤولية الطبية والتعديات على الفرق الطبية اثناء عملها.

كما تطالب النقابة وزارة الصحة بتفعيل دور اللجنة المشكلة والانعقاد المستمر لحين اصدار قرارات من شانها اصلاح بيئة العمل في اسرع وقت لوقف نزيف هجرة الاطباء المستمر.


نقابة الاطباء

هجرة الاطباء

مجلس النواب

مجلس الشيوخ



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