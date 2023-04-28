مياه سوهاج : تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من فحص 4712 عداد عاطل ومعايرة وإصلاح وتغيير 990 عداد وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد كما تم فحص وحل 990 شكوى مقدمة من العملاء.

وأضاف المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى أنه تم فحص واصلاح 150عداد مسبق الدفع هذا بالاضافة الى التفتيش والمرور بصفة دوريه على القراء لمتابعة اعمال القراءة بالعدادات للتاكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية لتحقيق رضا العملاء.





