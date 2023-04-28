وذكر مصدر عسكري روسي في مقاطعة نيكولاييف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن ضربة صاروخية استهدفت مساء أمس مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب.

وأضاف المصدر أن الضربة الصاروخية تم تنفيذها باحتراف شديد، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن.

وأشار إلى أن الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية.