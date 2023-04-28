مصرع موظف وإصابة سائق وربة منزل فى تصادم ميكروباص مع أتوبيس بالقليوبية

لقي موظف مصرعه، وأصيبت ربة منزل وسائق، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام، على طريق نوى شبين القناطر، أمام مقابر منطقة طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وكذلك نقل السائق والمصابة الأخرى لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وانتداب المعمل الجنائي لفحص السيارة والأتوبيس المتسببان بالحادث، وسماع شهادة شهود الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس تابع لهيئة النقل العام، بطريق نوي شبين القناطر أما مقابر قرية طحا دائرة المركز.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين اتوبيس تابع لهيئة النقل العام، وسيارة ميكروباص بطريق نوي شبين القناطر أما مقابر قرية طحا دائرة المركز، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، واصطدامه بالمواجهة بالأتوبيس، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الميكروباص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي، وكذلك إصابة ربة منزل بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلها لذات المستشفى، ووفاة موظف بكلية التربية جامعة عين شمس، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وانتداب المعمل الجنائي لفحص السيارة والأتوبيس المتسببان بالحادث، وسماع شهادة شهود الواقعة.